Поздняков заявил, что глава World Athletics ведет русофобскую политику

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу.

Поздняков заявил, что руководитель World Athletics ведет русофобскую политику со времен избрания на свой пост.

«Я считаю, что господин Коу ведет последовательную русофобскую политику со времени первого избрания на пост президента World Athletics. В его поведении ничего не меняется, лишь мотивы, факторы, которыми он пытается прикрыть ту русофобию, которую демонстрирует», — цитирует Позднякова ТАСС.

Глава ОКР добавил, что не считает такое поведение присущим олимпийской семье.

Ранее Коу выразил мнение, что российские атлеты вряд ли смогут принять участие в Олимпиаде в Париже.