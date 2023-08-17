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Сегодня, 18:24

Гимнаст Белявский не понимает, зачем спортсменам менять гражданство России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский гимнаст Давид Белявский признался, что не понимает, почему отечественные спортсмены принимают решение менять гражданство.

«Большую часть спортсмен готовился в России, все тренеры и специалисты готовили его тут. Сейчас взять и уехать? Ну, может быть такое. Но зачем? Вы же знаете, как происходит процесс смены гражданства? И когда можно выступать на Олимпийских играх после смены гражданства? Это, во-первых, тяжелый процесс, во-вторых, по-моему, должно пройти три года после смены гражданства, чтобы начать выступать. Они не смогут выступить на Олимпиаде в Париже 2024 году. К 2028 году уже может все и поменяется, тогда смысл уезжать», — приводит слова Белявского Metaratings.ru.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://metaratings.ru/news/gimnast-belyavskii-ne-ponimaet-zachem-sportsmenam-menyat-grazhdanstvo-rossii-275072/
Олимпиада
Давид Белявский
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