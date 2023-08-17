World Athletics не верит в участие российских легкоатлетов в Олимпиаде

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) британец Себастьян Коу считает, что российские атлеты вряд ли смогут принять участие в Олимпиаде в Париже.

Он заявил, что совет принял однозначное решение по этому поводу. Кроме того, создана рабочая группа, которая следит за ситуацией.

«Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень не похоже, что ситуация изменится, с учетом того что происходит на Украине», — сказал Коу на пресс-конференции.

Ранее министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт заявил, что российские спортсмены могли бы и отказаться от участия в Олимпиаде 2024 года.