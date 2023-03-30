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Васильев — о критериях допуска МОК: «Не стоит унижаться до такой степени»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил итоги исполкома международного олимпийского комитета (МОК).

«Сложно сказать, поедут ли наши спортсмены на Олимпиаду. Кто-то, наверное, поедет сам по себе. Глава ОКР Поздняков уже высказал позицию, я с ней полностью согласен – до такой степени унижаться нам не стоит. Условия допуска будут такими, что мы перед МОК должны ползать на коленях. Я в этом не сомневаюсь, потому что чести и совести у нынешнего состава МОК просто никакой не осталось. С ними не о чем разговаривать.

Могут ли спортсмены поменять гражданство? Это их дело. Суть ведь в чём – наши спортсмены готовятся за счёт государства, за редким исключением, когда помогают спонсоры. И когда государство готовит тебя всю карьеру, предавать его как минимум неэтично. А как максимум – предательство в тяжёлые минуты, когда стране не так просто. Я бы никогда в жизни так не поступил. Меня родители иначе воспитали. У меня чёткие жизненные принципы. Если не поедем, то можем потерять спорт? Нет, всё будет в порядке. Вы ведь выживаемым в самых трудных ситуациях. Когда всё плохо – мы встаём на ноги с колен и добиваемся выдающихся результатов», – приводит слова Васильева Metaratings.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Источник: https://metaratings.ru/news/vasilev-usloviya-dopuska-na-oi-budut-takimi-chto-my-pered-mok-dolzhny-polzat-na-kolenyakh-tak-unizhatsya-ne-stoit-239368/
МОК
ОКР
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