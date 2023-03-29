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Сегодня, 09:58

Захарова раскритиковала позицию МОК по допуску российских спортсменов

Мария Гусева
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Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
Мария Захарова.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова прокомментировала критерии МОК по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике, но не практике маргинальных групп, которые находятся вне закона, вне морали и изгнаны из общества, а то, что исповедуют организации и структуры, являющиеся флагманами общественной международной жизни, — цитирует Захарову РИА «Новости» со ссылкой на радио Sputnik. — Это не про медали история, это про эксперименты над нашей человечностью, это эксперименты над сутью человека».

Она призвала государства и их граждан противостоять подобным тенденциям, так как они могут затронуть гораздо более широкие группы людей, а не только спортсменов и россиян.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.

Источник: РИА
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