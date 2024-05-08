Васильев: «Решение МОК не вручать награды россиянам — это очередное беззаконие»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не вручать награды, которые должны перейти российским спортсменам после пересмотра результатов Игр-2022.

«Томас Бах и его банда нарушили законы, Олимпийскую хартию и все, что можно себе представить. Это очередное нарушение со стороны МОК. Одним больше, одним меньше — для них это уже не имеет принципиального значения. Бах идет к тому, чтобы уничтожить олимпийское движение. А мы уже давно не обращаем внимание на рекомендации, законы МОК. Мы живем своей жизнью и не реагируем на очередное беззаконие. Это позиция сильного», — приводит слова Васильева Metaratings.ru.

Ранее в МОК сообщили, что не будут заниматься перераспределением медалей, возложив ответственность за эту процедуру на национальный олимпийский комитет России.