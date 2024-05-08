Свищев — о решении МОК не выдавать россиянам медали: «Уже не знают, как нам насолить»

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпийских игр.

«Наши партнеры из МОК сильно обезумели. Они уже не знают, как насолить нам. Не знают, как что-то связанное с Россией закопать в землю. У них просто такая задача. Не понятно, почему они так делают. Сказал бы прямо МОК, что исключает Россию и что не хочет ее видеть и все. А пока условия заставляют нас отказаться от бывших партнеров. Сейчас эта организация вместо того, чтобы развивать Олимпийское движение, вне зависимости от национальности, играет в политические игры. У МОК основная задача — уничтожить все, что связано с Россией. Поэтому они сейчас и заявляют, что не будут вручать олимпийские медали россиянам. Это низко и подло.

И тут нет вопроса — стоит или не стоит брать медаль. Наш спортсмен заслужил ее, а значит они обязаны ее отдать! Тут скорее интересно: хочет ли сам спортсмен ее брать? А так МОК просто обязан передать. Они не имеют права думать — надо или не надо, потому что спортсмен — россиянин. Что это за хрень?! Он выиграл медаль, значит обязан получить. А МОК со своей стороны должны сделать все, чтобы ее передать», — приводит слова Свищева Sport24.

МОК в 2018 году принял решение признать российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером Игр-2016 после дисквалификации молдавского спортсмена, показавшего в Рио-де-Жанейро третий результат. Штокалов в конце марта рассказал, что до сих пор не получил награду. В пресс-службе МОК сообщили, что не занимаются перераспределением наград.