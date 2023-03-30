Роднина о заявлении Бортничука: «Они свой поганый характер уже устали показывать»

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука. Он заявил, что страна потребует от российских спортсменов для участия в Европейских играх подписать заявление об осуждении спецоперации.

«Польша может что-то требовать у кого угодно, только не у России. Они свой поганый характер уже устали показывать. Пускай сидят и требуют что-то сами у себя и у Прибалтийских стран», — сказала Роднина «СЭ».

По словам Борнтничука, заявление об осуждении спецоперации будут требовать у российских спортсменов для участия в любых соревнованиях на территории Польши.