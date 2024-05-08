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Париж-2024

Сегодня, 18:06

Выигравший олимпийскую путевку гребец Штыль: «В таких условиях гоняться не приходилось»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский гребец Иван Штыль, ставший в паре с Алексеем Коровашковым первым в отборе на Олимпиаду в Париж на дистанции 500 метров у каноэ-двоек, поделился с «СЭ» эмоциями после соревнований в Венгрии.

Штыль и Коровашков не должны были участвовать в отборе, но другую российскую пару гребцов Михаил Павлов/Захар Петров сняли в последний момент из-за лайков в соцсетях.

— Конечно, в таких условиях мне еще не приходилось гоняться. Да, думаю, никому не приходилось. Но результат удовлетворительный, поставленную задачу выполнили, — ответил Штыль «СЭ».

9 мая состоятся еще несколько отборочных заездов с участием россиян.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

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