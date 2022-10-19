Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 12:09

Томас Бах раскритиковал предложение НОК Дании не допускать россиян до генассамблеи АНОК

Мария Гусева
Читать «СЭ» в
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах негативно отреагировал на предложение главы олимпийского комитета Дании Ганса Наторпа о недопуске российских представителей до участия в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

«Наше единство заключается не в том, что все должны быть такого же мнения, как и вы. У нас демократическая организация, и мы должны уважать большинство. Когда вы делаете свои ремарки, то показываете свое отношение, называя их в целом «россиянами», — цитирует РИА «Новости Спорт» Баха.

Глава организации подчеркнул, что недопуск спортсменов и представителей спортивных организаций не должен зависеть от политики.

«Нет россиян, датчан, немцев, аргентинцев. Для нас есть атлеты, спортивные организации, но мы не будем всех грести под одну гребенку лишь из-за действий их правительства», — добавил он.

Генеральная ассамблея АНОК проходит в Сеуле с 18 по 21 октября. В ней будут задействованы все 206 олимпийских комитетов мира.

28 февраля 2022 года Межднародный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях.

30 сентября Бах заявил о том, что россиян можно допустить к международным соревнованиям, если они выскажут мнение относительно спецоперации.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221019/bakh-1825060378.html
Томас Бах
МОК
1
Читайте также
На русском форварде ставили крест, но он продолжает забивать в НХЛ: несгибаемый характер
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
Немцы посоветовали Бербок отправиться на фронт после жесткого заявления о России
Читатели «Гуаньча» «потеряли дар речи» после слов Бербок о России
В Запорожской области отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Гимнаст Куляк не допущен до участия в открытом чемпионате Белоруссии
Мамиашвили заявил, что действиям МОК и Баха нет оправданий
Бах призвал Запад отказаться от бойкотов. Шри-Ланка выступила за снятие санкций с России
В НХЛ считают, что участники Кубка мира будут недовольны участием России
Олимпийский комитет Шри-Ланки призвал снять санкции с россиян
Бах объяснил, почему санкции не должны касаться спортсменов из России и Белоруссии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Васильев — о заявлении Баха: «Веры им нет! Завтра они могут сказать, что наши спортсмены навсегда отстранены»

Мамиашвили заявил, что действиям МОК и Баха нет оправданий
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости