Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об очередном заявлении главы МОК Томаса Баха.

«Удивительно! Раньше Бах говорил, что российские спортсмены не должны выступать на международных соревнованиях. А сейчас он начинает здраво рассуждать. Это уже огромный прогресс. Но возникает вопрос: что сподвигло Баха поменять свою точку зрения? Наверное, это говорит о том, что общий вектор всего происходящего в мире меняется.

Но посмотрим, что будет дальше. У них настроение меняется. Завтра они могут сказать, что наши спортсмены отстранены навсегда от международных соревнований. Веры им нет! Но хотя бы заговорили в здравом ключе. Это радует», — сказал Васильев «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах заявил о том, что россиян можно допустить к международным соревнованиям, если они выскажут мнение относительно спецоперации.