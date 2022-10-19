Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 12:46

Мамиашвили заявил, что действиям МОК и Баха нет оправданий

Читать «СЭ» в

Президент Федерации борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал заявление главы МОК Томаса Баха, который заявил о продлении санкций в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Сложно это комментировать. Очень неприятно, что всеобъемлющая, планетарного масштаба общественная организация, которая действительно объединяла людей доброй воли на этой площадке, занимает такую радикальную позицию. В моем понимании, этому нет оправдания. Изгнание из Олимпийской деревни за сутки до соревнований наших паралимпийцев — есть этому хоть какое-то человеческое оправдание? Наша задача — оставаться сильными, не падать духом. И все будет нормально», — приводит слова Мамиашвили «Газета.Ru».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах заявил о том, что россиян можно допустить к международным соревнованиям, если они выскажут мнение относительно спецоперации.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/19/18830935.shtml
Михаил Мамиашвили
Томас Бах
МОК
2
Читайте также
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
На русском форварде ставили крест, но он продолжает забивать в НХЛ: несгибаемый характер
Немцы посоветовали Бербок отправиться на фронт после жесткого заявления о России
Читатели «Гуаньча» «потеряли дар речи» после слов Бербок о России
В Запорожской области отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Гимнаст Куляк не допущен до участия в открытом чемпионате Белоруссии
Томас Бах раскритиковал предложение НОК Дании не допускать россиян до генассамблеи АНОК
Бах призвал Запад отказаться от бойкотов. Шри-Ланка выступила за снятие санкций с России
В НХЛ считают, что участники Кубка мира будут недовольны участием России
Олимпийский комитет Шри-Ланки призвал снять санкции с россиян
Бах объяснил, почему санкции не должны касаться спортсменов из России и Белоруссии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Томас Бах раскритиковал предложение НОК Дании не допускать россиян до генассамблеи АНОК
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости