Тарасова — о выступлении 35 стран против участия России в Олимпиаде: «Наши спортсмены ни в чем не виноваты»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о выступлении 35 стран против допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже.

«Не знаю, повлияет ли это на МОК. Я там не работаю. Думаю, что они должны быть заинтересованы, чтобы все страны участвовали в Олимпиаде. Особенно такое заметное государство. В чем наши спортсмены провинились? В чем они виноваты? Ни в чем, вот именно. Политика, как известно, спорта не должна касаться. Думаю, наши спортсмены ни в чем не виноваты», — сказала Тарасова «СЭ».

В состав тех стран, кто против участия россиян, входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.