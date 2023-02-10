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Сегодня, 11:08

Навка назвала «адекватным мнением» ответ Баха на письмо НОК Украины

Иван Шитик
Корреспондент
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Татьяна Навка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала ответ президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на письмо министра молодежи и спорта Украины о возможном бойкоте Олимпиады-2024 в Париже в случае допуска на Игры спортсменов из России.

9 февраля Бах заявил, что бойкот Украиной Олимпиады-2024 в Париже станет нарушением Олимпийской хартии.

«Наконец-то, адекватное и корректное мнение. Может, вот он свет в конце туннеля? И голос разума возобладает на мировой спортивной арене?!

Спорт останется спортом, политика политикой и каждый будет заниматься своим делом?! Мужские дисциплины будут мужскими, женские — женскими Спортсмены будут за спорт и о спорте, а не о пиаре, половой принадлежности, ориентации и т.д.

Нормальное, логическое мышление и подход вернется туда, где он и должен быть?! Кто за?» - написала Навка в социальных сетях.

Ранее представитель МОК заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.

 

Татьяна Навка
Томас Бах
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