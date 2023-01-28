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28 января, 11:03

Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов

Виталий Косик
Корреспондент
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Томас Бах.
Фото Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что российские и белорусские спортсмены могли бы выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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«Отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян. Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения», — приводит слова Баха Spiegel.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение, что определять для российских спортсменов особые условия для участия в международных соревнованиях — недопустимо.

26 января Олимпийский совет Азии (OCA) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий МОК. 27 января Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) на своем официальном сайте сообщили, что российские спортсмены не будут допущены к Европейским играм 2023 года в Польше.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие Летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году. Соревнования должны были пройти в 2020-м, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
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