Матыцин считает недопустимыми условия МОК для участия россиян в международных стартах

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что определять для российских спортсменов особые условия для участия в международных соревнованиях — недопустимо. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит возможность допуска до международных турниров в нейтральном статусе российских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине.

«МОК в своем решении говорит о возможности допуска спортсменов, стараясь показать гибкость своей позиции. Вместе с тем считаем недопустимым определять для спортсменов особые условия участия, не соответствующие Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости. Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.