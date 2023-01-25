Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

25 января, 22:40

Матыцин считает недопустимыми условия МОК для участия россиян в международных стартах

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Олег Матыцин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что определять для российских спортсменов особые условия для участия в международных соревнованиях — недопустимо. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит возможность допуска до международных турниров в нейтральном статусе российских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине.

«МОК в своем решении говорит о возможности допуска спортсменов, стараясь показать гибкость своей позиции. Вместе с тем считаем недопустимым определять для спортсменов особые условия участия, не соответствующие Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости. Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Олимпиада
Олег Матыцин
МОК
23
Читайте также
На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Энберт: «Чемпионат Европы без российских фигуристов теряет добрую половину интереса»
Гаджиев: «Создание рабочей группы вызвано крайней сложностью вопроса возвращения команд»
МОК поменял позицию по допуску россиян. Но выдвинул политические условия
FIS обсудит вопрос допуска российских лыжников на ближайшем заседании совета организации
Президент ОКР Поздняков оценил заявление МОК по допуску российских спортсменов
Журова: «МОК неоднозначностью критериев пытается разделить нас»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев отреагировал на заявление МОК по допуску российских спортсменов
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости