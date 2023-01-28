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28 января, 10:04

Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по вопросу допуска российских спортсменов к соревнованиям

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Церемония открытия Олимпиады-2014 в Сочи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его разочаровала позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска российских спортсменов к международным турнирам.

25 января 2023 года Исполком МОК сообщил, что в организации рассмотрят возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе. Также спортсмены должны соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все антидопинговые правила. Для подтверждения этого планируется организовать дополнительные индивидуальные проверки.

«Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для господина Баха, чтобы продвигать такую инициативу», — цитирует ТАСС Зеленского.

Президент Украины также сообщил, что обсуждал с главой МОК проблему допуска россиян к соревнованиям.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение, что определять для российских спортсменов особые условия для участия в международных соревнованиях — недопустимо.

26 января Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Источник: ТАСС
Томас Бах
МОК
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