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Олимпиада

28 января, 12:34

Глава Всероссийской федерации плавания Сальников — о заявлении Баха: «Ожидали подобного выступления»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание президента МОК Томаса Баха. Ранее он заявил, что российские и белорусские спортсмены могли бы выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Мы ожидали подобного выступления. Это логично следовало из предыдущих заявлений, что нечто подобное будет высказано. Конечно, это требует анализа, потому что рекомендации, как правило, сопровождаются четкими формулировками, которых не было. С одной стороны, это говорит о каком-то здравом смысле, а с другой стороны мы не понимаем, какие будут условия в дальнейшем. Все, что осталось недосказанным рождает различные фантазии. Нужно дождаться разъяснений, а потом делать выводы. Верю, что Россия сможет принять участие в Олимпиаде-2024? Верю в хорошее, но нужно готовиться к любым вариантам», — сказал Сальников «СЭ».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада
Владимир Сальников
Томас Бах
МОК
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