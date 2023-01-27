Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

27 января, 11:22

ЕОК заявили, что российских спортсменов не допустят к Европейским играм 2023 года

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Флаг России.
Фото Global Look Press

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) на официальном сайте сообщили, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к Европейским играм 2023 года в Польше.

В заявлении отмечается, что при нынешних обстоятельствах участие в турнире россиян и белорусов невозможно.

«Любые возможные решения в отношении потенциального участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях ЕОК не будут касаться Европейских игр 2023 года в Кракове», — сообщается в письме.

3 марта ЕОК решили не допускать российских спортсменов до зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

25 января исполком ЕОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, но не допускать атлетов, активно поддерживающих ситуацию на Украине.

Турнир состоится в Кракове и ряде городов Малопольского воеводства Польши с 9 по 25 июня.

Олимпиада
5
2
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев: «Спортсмены не должны быть заложниками политиков»

В Норвегии раскритиковали отстранение всех российских спортсменов
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости