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Роднина отреагировала на возможность проведения Олимпиады в России после заявления Путина

14:24
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возможность проведения летних Олимпийских игр 2036 года в одном из российских городов. Ранее президент России Владимир Путин не исключил возможности подачи заявок на проведение игр, в том числе и на Дальнем Востоке.

«Хорошо отношусь к этой идее. Вам что-то не нравится? Мы уже столько соревнований напроводили. К возможной заявке Владивостока тоже хорошо отношусь. Страна большая, пускай развивается. Не будет ли критики со стороны запада? Сначала нужно подать заявку. Я не умею гадать на кофейной гуще», — сказала Роднина «СЭ».

2 сентября мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года.

Россия принимала зимнюю Олимпиаду в 2014 году в Сочи, в 1980-м в Москве проходили летние Олимпийские игры.

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Данил Алешин все материалы автора

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