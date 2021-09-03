Роднина отреагировала на возможность проведения Олимпиады в России после заявления Путина

Депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возможность проведения летних Олимпийских игр 2036 года в одном из российских городов. Ранее президент России Владимир Путин не исключил возможности подачи заявок на проведение игр, в том числе и на Дальнем Востоке.

«Хорошо отношусь к этой идее. Вам что-то не нравится? Мы уже столько соревнований напроводили. К возможной заявке Владивостока тоже хорошо отношусь. Страна большая, пускай развивается. Не будет ли критики со стороны запада? Сначала нужно подать заявку. Я не умею гадать на кофейной гуще», — сказала Роднина «СЭ».

2 сентября мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года.

Россия принимала зимнюю Олимпиаду в 2014 году в Сочи, в 1980-м в Москве проходили летние Олимпийские игры.