Путин: «Россия не исключает возможности подачи заявки на проведение Олимпиады»

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о возможности подать заявку на проведение Олимпиады.

«Россия не исключает возможности подачи заявок на проведение Олимпиад, в том числе на Дальнем Востоке», — приводит слова Путина ТАСС.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года.

Россия принимала зимнюю Олимпиаду в 2014 году в Сочи. Также в 1980-м в Москве проходили летние Олимпийские игры.