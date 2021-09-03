Путин: «Россия не исключает возможности подачи заявки на проведение Олимпиады»
12:48
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о возможности подать заявку на проведение Олимпиады.
«Россия не исключает возможности подачи заявок на проведение Олимпиад, в том числе на Дальнем Востоке», — приводит слова Путина ТАСС.
Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года.
Россия принимала зимнюю Олимпиаду в 2014 году в Сочи. Также в 1980-м в Москве проходили летние Олимпийские игры.
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