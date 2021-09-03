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Путин: «Россия не исключает возможности подачи заявки на проведение Олимпиады»

12:48
Владимир Путин. Фото Getty Images
Владимир Путин. Фото Getty Images
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о возможности подать заявку на проведение Олимпиады.

«Россия не исключает возможности подачи заявок на проведение Олимпиад, в том числе на Дальнем Востоке», — приводит слова Путина ТАСС.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года.

Россия принимала зимнюю Олимпиаду в 2014 году в Сочи. Также в 1980-м в Москве проходили летние Олимпийские игры.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12296169

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Сергей Разин все материалы автора

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