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Комиссия спортсменов ОКР предложит еще несколько композиции вместо запрещенной «Катюши»

16:19
Комиссия спортсменов ОКР предложит еще несколько композиции вместо запрещенной «Катюши». Фото Reuters
Комиссия спортсменов ОКР предложит еще несколько композиции вместо запрещенной «Катюши». Фото Reuters

В распоряжении «СЭ» оказалось заявление Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России в связи со слухами о запрете на использование песни «Катюша» в качестве гимна нашей делегации на Олимпиаде в Токио.

Информацию об этом 12 марта распространил портал Inside the Games. Запрет на российский гимн и флаг введен на крупнейший турнирах до декабря 2022 года по решению Спортивного арбитражного суда в связи с антидопинговыми санкциями.

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«Как стало известно из средств массовой информации, CAS не согласовал предложенную нами, в связи с ограничением на использование гимна на Олимпийских играх и ЧМ, музыкальную композицию, — говорится в заявлении Комиссии спортсменов. — Композиция «Катюша» была предложена комиссией спортсменов ОКР, и на текущий момент мы ждем официальное решение и позицию от МОК. Прежде всего, чтобы как можно быстрее определить приемлемый для всех сторон вариант. Есть как минимум несколько композиций, и мы убеждены, что окончательный выбор не станет проблемой или предметом острых дискуссий».

(Олег Шамонаев)

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