МОК рассматривает варианты замены гимна России на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает рассмотрение вариантов на замену российского гимна на Олимпиадах в Токио и Пекине.

В связи со санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские сборные должны выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах без государственной символики до конца 2022 года.

«Этот вопрос всё еще рассматривается и будет решен своевременно», — приводит текст заявления пресс-службы МОК ТАСС.

Ранее, в январе 2021 года, Олимпийский комитет России (ОКР) предложил использовать песню «Катюша» вместо гимна РФ. 12 марта портал «Inside the Games» проинформировал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос ОКР на использование этой композиции.

Олимпиада в Японии стартует 23 июля и завершится 8 августа.