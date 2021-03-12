Леброн еще не принял решение о выступлении за сборную США на Олимпиаде

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс еще не готов дать ответ о выступлении на грядущих Олимпийских играх в Токио.

«Леброн не соглашался, но и не отказывался от участия в Олимпиаде. Он будет ждать и посмотрит, как сложится сезон и каково будет его самочувствие в преддверии турнира», — написал в Twitter обозреватель Райан Уорд.

После провала сборной США, когда команда заняла седьмое место на чемпионате мира по баскетболу в 2019 году, большинство звезд НБА выразили готовность выступить за команду на Олимпиаде.

В 2004 году Леброн Джеймс завоевал с командой США бронзу, в 2008 и 2012 году стал Олимпийским чемпионом. Предстоящие игры могут стать для 36-летнего американца четвертыми в карьере.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.