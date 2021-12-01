Данил Лысенко: «Сделаю все, чтобы попасть на Олимпиаду-2024 в Париже»

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко заявил о намерении выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Чувствую себя отлично, только с тренировки приехал, — цитирует Лысенко РИА Новости Спорт. — Начал готовиться к выходу на соревнования. Правда, конкретно по поводу первого старта не могу ничего сказать, потому что не знаю, в какой форме буду (в конце лета).

Очень хочется начать соревноваться, но нужно еще много работать, приводить себя в форму. Она пока не та, что надо. 2,15 прыгаю, но выше не лезу, потому что рановато. Ноги еще к большей высоте не готовы, спина пока тоже. Олимпийские игры в Париже уже довольно скоро, сделаю все возможное, чтобы попасть на них».

24-летний Данил Лысенко отбывает наказание за нарушение антидопинговых правил. Ее срок истекает 3 августа 2022 года.