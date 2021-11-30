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Дмитрий Чернышенко: «Россияне достойно проявят себя, когда кикбоксинг войдет в программу Олимпиады»

Чернышенко считает, что российские спортсмены достойно проявят себя, когда кикбоксинг войдет в программу Олимпиады
12:00

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что россияне смогут завоевать не одну золотую медаль, когда кикбоксинг войдет в программу Олимпийских игр.

«Сейчас в России профессионально занимаются кикбоксингом более 150 тыс. человек. Из них свыше 300 человек имеют звания мастеров и заслуженных мастеров спорта, а также мастеров спорта международного класса. Еще больше — 8,5 тыс. спортсменов имеют первый разряд или являются кандидатами в мастера спорта. Рассчитываю, что, когда кикбоксинг включат уже в программу Олимпийских игр, наши ребята достойно проявят себя и принесут России не одну золотую медаль», — цитирует Чернышенко пресс-служба кабмина.

Отметим, кикбоксинг получил полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК) летом этого года.

Дополнительная информация:

http://government.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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