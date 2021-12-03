Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о травме ноги, из-за которой пропустил Олимпиаду-2020 в Токио.

«На самом деле психологически сложный период был перед Олимпиадой, а после уже было не так тяжело. А вот физически — непросто. Нога в ортезе, я с костылем. И так больше месяца. Это было прямо очень неприятно. А потом, когда нога заросла, ее нужно было постепенно закачивать, набирать мышечную массу вокруг сухожилия. Это делается очень нудными, до отвращения скучными тренировками с минимальной нагрузкой. Ну, к примеру, резинку закидываешь на ногу и сидишь наяриваешь ею, простите, полчаса или час. И эта рутина такое уныние навевала. А сейчас уже приходишь в зал, берешь тяжелую штангу — и на душе веселее», — приводит слова Шубенкова RT.

Шубенков пропустил Олимпиаду в Токио, которая проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года, из-за травмы ахиллова сухожилия.