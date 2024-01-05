ИИХФ определится с участием сборной России в Олимпиаде 2026 года до конца февраля

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о возможном допуске сборной России до Олимпийских игр 2026 года.

«Мы сейчас впервые встречаемся со всеми заинтересованными сторонами — Национальной хоккейной лигой, Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги, Международным олимпийским комитетом. Думаю, что мы сделаем объявление до конца февраля, постараемся договориться о проведении следующих двух Олимпийских игр», — приводит слова Тардифа ТАСС.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Действующие рекомендации МОК по допуску атлетов из РФ на международные турниры запрещают выступать россиянам в командных видах спорта в любом статусе.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.