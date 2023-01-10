Фото Латыпова использовали в разделе «Биатлон» на сайте Олимпиады-2026
На официальном сайте Олимпийских игр 2026 года использована фотография российского биатлониста Эдуарда Латыпова.
Снимок 28-летнего Латыпова размещен в анонсе раздела «Биатлон» на официальном сайте ОИ-2026.
Эдуард Латыпов является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр.
Ранее на сайте также была размещена фотография российской фигуристки Евгении Медведевой в анонсе раздела «Фигурное катание».
Российские спортсмены отстранены от международных соревнований на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
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18 дек 2022 17:50
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