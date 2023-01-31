ИИХФ в апреле 2024 года примет решение об участии сборной России по хоккею в Олимпиаде-2026

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что ИИХФ примет решение об участии сборной России в Олимпийских играх 2026 года на конгрессе организации, который пройдет в апреле 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на финскую газету Ilta Sanomat.

«Решение об участии сборных России и Белоруссии в олимпийском турнире 2026 года будет приниматься на конгрессе международной федерации в апреле следующего года. Затем мы должны будем организовать олимпийскую квалификацию, в связи с чем должны знать, какие сборные примут в ней участие. Мы демократическая организация, которая принимает решения в соответствии с руководящими принципами», — сказал Тардиф.

Сборные России и Белоруссии по решению ИИХФ после рекомендаций МОК пропустили чемпионат мира 2022 года и пропустят предстоящий турнир в Тампере и Риге.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до соревнований в нейтральном статусе.