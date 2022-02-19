Как он стал русским. История американца Вика Уайлда, который приносит России медали Олимпиад

Без денег и тренера

В Китае Вик с результатом 41,48 обыграл в малом финале итальянца Роланда Фишналлера. После финиша Уайлд долго не мог прийти в себя, плакав от счастья. А что было до Пекина? Много чего — и не всегда позитивного.

Виктор Айван Уайлд родился 23 августа 1986 года в маленьком городке Уайт-Сэлмон в штате Вашингтон, США. Сноубордом мальчик начал интересоваться в возрасте семи лет. До этого маленький Вик занимался соккером, американским футболом и бейсболом. А еще с самого раннего детства он любит кататься на велосипеде.

Однако уже в 14 Уайлд попал в юношескую сборную Штатов по сноуборду. После обучения в школе юный спортсмен окончил Вестминстерский колледж в городе Солт-Лейк-Сити. Но, несмотря на отличное образование, решил продолжить спортивную карьеру. Тренеры отмечали у Вика большие успехи в слаломе и гигантском слаломе, поэтому парень решил сделать акцент именно на этих дисциплинах. После выступлений в юношеской команде Уайлда перевели во взрослую сборную.

Начиная с 2005 года Вик участвовал в крупных соревнованиях. В тот год он дебютировал на Кубке мира. И выступал прилично, оправдывая прогнозы экспертов: в следующем сезоне американец попал в двадцатку сильнейших. Но в 2010 году все пошло наперекосяк. Виктор не смог улучшить результаты и не пробился на Олимпиаду в Ванкувере. После этого Уайлд даже подумывал закончить с большим спортом.

Ситуация усложнялась позицией национальной федерации, которая делала ставку на хафпайп со слоупайпом и спонсировала спортсменов, выступавших в этих дисциплинах. По сути, Уайлд стал не нужен своей родной федерации. У Вика не было тренера, а деньги на инвентарь и поездки он искал сам. Так он однажды слетал на старты со сборной Японии, занимался вместе с ее атлетами. Кстати, в похожей ситуации оказался и другой американец, Джастин Рейтер, — сноубордист работал в пиццерии, чтобы заработать на поездку на Олимпиаду в Сочи.

Виктор вспоминал: «Это стресс. Я должен был думать обо всем: сам себе менеджер, технический персонал и так далее. Это очень негативно влияло на результаты». В какой-то момент Уайлд решил завязать со сноубордом и кардинально сменить род деятельности. «Архитектура казалась крутым вариантом», — рассказывал Вик журналу Si.

Все изменила Москва

3 марта 2011 года в российской столице проходил один из этапов Кубка мира. Виктор приехал на него без тренера. Здесь же выступала молодая российская сноубордистка Алена Заварзина. К тому времени они уже год как были знакомы. Алена посочувствовала своему американскому другу и решила помочь, хотя сама находилась в тяжелом положении — разорвала коленные связки на чемпионате мира в Испании.

— К семи утра я поехала на его тренировку на Воробьевы горы. Там было так скользко, что здоровые люди едва не падали. И вот я со своей больной ногой, стараясь изо всех сил не хромать, ковыляла по льду и тренировала Вика, — рассказывала Заварзина в интервью Sports.ru.

После соревнований пара некоторое время общалась на расстоянии — Вик уехал обратно в США. Но вскоре вернулся, и настал тот самый день. Виктор сделал предложение руки и сердца Алене, и она ответила: «Да». Влюбленные расписались летом 2011-го в Новосибирске, родном городе Заварзиной. Торжество прошло по русской традиции: с выкупом невесты, караваем и конкурсами.

Вскоре после свадьбы, в сентябре, Уайлд решил стать российским гражданином и переехать в нашу страну. Вик говорил: «Немного безумно, однако тогда меня это не волновало. Знал, что так получу возможность остаться с Аленой, которая в тот момент была для меня действительно важна. Кроме того, это давало шанс достичь своих целей в сноуборде. Я знал, что если сдамся, остановлюсь, то потом, вероятно, стану об этом жалеть».

Триумф в Сочи

Паспорт РФ сноубордист получил в мае 2012 года, полностью пропустив сезон-2011/12. Кстати, без брака с Заварзиной Вик не смог бы оформить гражданство Российской Федерации: тогда ему нужно было бы иметь медаль Олимпиады или чемпионата мира, но на тот момент Уайлд этих наград не имел. О ситуации в интервью «СЭ» рассказывал Леонид Мельников, вице-президент нашей федерации горнолыжного спорта и сноуборда: «Если бы не замужество Заварзиной, мы сами инициативу не проявили бы. Вик очень хочет выступать за сборную России. Нам, конечно, такой спортсмен интересен, не помешает хорошая конкуренция».

После женитьбы и перехода в нашу федерацию дела у Уайлда пошли в гору. В 2013 году натурализованный американец стал бронзовым призером ЧМ в канадском Стоунхэме, а 2014 год вообще оказался лучшим в карьерах и Вика, и Алены. Вершиной стали Игры в Сочи. Эксперты считали американца с российским паспортом главным фаворитом в параллельном слаломе наряду со швейцарцем Невином Галмарини.

Вик стал чемпионом Игр 19 февраля. Уайлд в тяжелой борьбе обошел главного конкурента на 2,14 секунды в параллельном гигантском слаломе, а прямо перед его золотым заездом бронзовую медаль выиграла Алена, опередившая австрийку Ину Мещик на 0,82 секунды. Но на этом победы не закончились. Через три дня Уайлд стал первым в параллельном слаломе, в финале оказавшись быстрее словенца Жана Кошмира всего на 0,11 секунды. Так русский американец навсегда вписал свое имя в историю отечественного спорта, ведь до него золото у нас не брал никто — а тут сразу два!

Провал в Пхенчхане, травма и развод

А вот 2018 год получился у Вика неудачным. В Пхенчхане Уайлд не сумел взять ни одной медали. Сам он объяснял поражение тем, что у России отняли гимн и флаг. Вот что писал тогда сноубордист в своем Instagram: «Я не мог представить, что этот скандал так сильно меня затронет, — и я ошибался. Не было запала на Игры. Что было — стыд, унижение и чувство изгоя. Я никогда не соглашусь с наказанием, вынесенным МОК. Они атаковали только тех, благодаря кому Игры живы, — атлетов». И вновь стал думать об уходе из спорта: «Если мы поедем в Китай, то опять получим негатив, не лучшую окружающую среду для российских атлетов. Не хочу быть козлом отпущения, но если смотреть на вещи реалистично, то уже закончил с карьерой. Все ведь будет примерно как в Корее — а может, и хуже». Однако позже Вик все-таки поменял решение: «Знаю, что у меня есть шанс, я могу побороться за самые высокие места».

В марте 2018-го Вику успешно сделали операцию на колене. Он писал в Instagram: «Последние два года мое колено все чаще становилось проблемой. На этой неделе, наконец, стало очевидно, что я больше не могу справляться с болью и принимать ограничения, которые пришли вместе с этой травмой». Уайлд решил не заканчивать карьеру, но ждал «нового вызова и возможностей, которые он принесет».

В личной жизни Уайлда на тот момент все уже было печально. Алена закончила карьеру и отправилась учиться на дизайнера в Лондон. У пары стало меньше времени на общение, стали расходиться интересы. В итоге последовал развод, о чем Заварзина сообщила в соцсетях в 2021 году.

«Вау, я не знал!»

И вот наступил февраль 2022 года. Руководство нашей сборной поверило в Уайлда и дало ему шанс в Пекине, несмотря на спад.

В полуфинале параллельного гигантского слалома Вик проиграл словенцу Тиму Мастнаку, зато опередил Фишналлера в малом финале, отомстив за обидное поражение в 1/8 финале ОИ-2018. После бронзового заезда Уайлд дал эмоциональное интервью, заставившее и улыбнуться, и еще больше зауважать этого парня из американского штата Вашингтон с русской душой.

— Знал, что в четвертьфинале ты выиграл одну сотую секунды?

— Против кого?

— Против корейца.

— Было ноль один? Точка ноль один?!

— Да, вы почти одновременно финишировали.

— Ноль, точка, ноль, один?! ****** [Конец], я не знал! Вау, я не знал!

Смотришь — и думаешь: «А ведь он уже совсем русский! Настоящий. Наш. Герой!»

Георгий Короткин