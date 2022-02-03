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Сегодня, 10:57

Японская сноубордистка сильно упала перед выступлением на Олимпиаде

Роман Шишов
Корреспондент
Японская сноубордистка Рина Йошика перед выступлением на Олимпийских Играх в Пекине упала во время тренировки.
Фото Reuters

Японская сноубордистка Рина Йошика перед выступлением на Олимпийских играх в Пекине упала во время тренировки, информирует Reuters. Во время практического занятия по слоупстайлу в Снежном парке Геньтин в городке Ситайцзуй она пострадала во время одного из прыжков.

Как отмечается, после падения 23-летняя спортсменка закричала от боли, а затем лежала неподвижно. Медицинская бригада около 20 минут оказывала ей помощь, после чего ее унесли на носилках.

Позже выяснилось, что травмы оказались несерьезными. Будет ли Йошика принимать участие в Играх, пока не сообщается. Она должна была выступить в слоупстайле и биг-эйр.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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