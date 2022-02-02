Вик Уайлд заявил, что не думает о медалях перед стартом Олимпиады в Пекине

Российский сноубордист Вик Уайлд отметил, что перед началом Олимпиады в Пекине не думает о возможности завоевать медаль.

«Какая моя цель на Олимпиаду? Показать свой лучший результат, я не думаю о завоевании медалей, — цитирует Уайлда ТАСС. — Я не могу контролировать других людей и то, как они катаются. Я могу только контролировать себя, следить за тем, как я катаюсь.

Я не могу сказать, что завоюю золото, может быть, я катаюсь лучше всех, но одна ошибка может закончить все. Мы не знаем, что будет, но я попробую выложиться на 100 процентов, это самое важное».

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Вик Уайлд — двукратный олимпийский чемпион 2014 года.