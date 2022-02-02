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Сегодня, 18:24

Вик Уайлд заявил, что не думает о медалях перед стартом Олимпиады в Пекине

Евгений Петров
Корреспондент

Российский сноубордист Вик Уайлд отметил, что перед началом Олимпиады в Пекине не думает о возможности завоевать медаль.

«Какая моя цель на Олимпиаду? Показать свой лучший результат, я не думаю о завоевании медалей, — цитирует Уайлда ТАСС. — Я не могу контролировать других людей и то, как они катаются. Я могу только контролировать себя, следить за тем, как я катаюсь.

Я не могу сказать, что завоюю золото, может быть, я катаюсь лучше всех, но одна ошибка может закончить все. Мы не знаем, что будет, но я попробую выложиться на 100 процентов, это самое важное».

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Вик Уайлд — двукратный олимпийский чемпион 2014 года.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Источник: https://tass.ru/sport/13597215
Олимпиада
Вик Уайлд
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