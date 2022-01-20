Федерация сноуборда России объявила состав сборной на Олимпийские игры

Олимпийский комитет России представил состав команды по сноуборду на Олимпиаду-2022.

«Список вчера был утвержден президиумом Федерации сноуборда России, а сегодня утвержден Олимпийским комитетом России. В него вошли 14 спортсменов.

В состав мужской сборной России вошли Виктор Уайлд, Даниил Донских, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев и Владислав Хадарин. В состав женской команды — Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, София Надыршина, Кристина Пауль, Александра Паршина, Наталья Соболева и Полина Смоленцова", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования по сноуборду начнутся 5 февраля и закончатся 15 февраля.