Уайлд вошел в состав сборной России по сноуборду на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года Вик Уайлд вошел в состав сборной России по сноуборду для участия в Играх в Пекине, сообщает ТАСС.

В параллельных дисциплинах выступят Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Игорь Слуев, Вик Уайлд. У женщин — София Надыршина, Полина Смоленцова, Милена Быкова, Наталья Соболева.

Также на Олимпиаде выступит Владислав Хадарин, который соревнуется в биг-эйре и слоупстайле.

Олимпийские соревнования по сноуборду пройдут с 5 по 15 февраля.