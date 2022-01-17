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Сегодня, 19:35

Уайлд вошел в состав сборной России по сноуборду на Олимпиаду

Иван Шитик
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года Вик Уайлд вошел в состав сборной России по сноуборду для участия в Играх в Пекине, сообщает ТАСС.

В параллельных дисциплинах выступят Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Игорь Слуев, Вик Уайлд. У женщин — София Надыршина, Полина Смоленцова, Милена Быкова, Наталья Соболева.

Также на Олимпиаде выступит Владислав Хадарин, который соревнуется в биг-эйре и слоупстайле.

Олимпийские соревнования по сноуборду пройдут с 5 по 15 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13450435
Олимпиада
Сборная России по сноуборду
Вик Уайлд
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