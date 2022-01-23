Легенда сноуборда Шон Уайт заявлен на свою пятую Олимпиаду

Трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт включен в заявку сборной США на Игры в Пекин

Трехкратный олимпийский чемпион в хафпайпе Шон Уайт включен в заявку сборной США по сноуборду в Пекин.

После победы в Пхенчхане 35-летний спортсмен сделал долгий перерыв в карьере и с трудом прошел квалификацию на нынешние Игры, переболев ковидом и получив травму лодыжки. Тем не менее, легендарный райдер в составе. На четырех предыдущих Играх Уайт побеждал трижды, уступив только в Сочи-2014 представителю Швейцарии русского происхождения Юрию Подладчикову.

В заявке олимпийской сборной США на данный момент уже 222 спортсмена, и процесс заявок продолжается. Помимо Уайта, на пятые Игры едут сноубордистка Линдси Джекобеллис, керлингист Джон Шустер, а также скелетонистка Кэти Улендер. Самый старший в составе американцев — 40-летний сноубордист Ник Баумгартнер, а самая юная — 16-летняя фигуристка Алиса Лью.