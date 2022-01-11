Вяльбе: «В состав сборной России на Олимпиаду попали лучшие лыжники страны»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Решение было принято безболезненно, лучше у нас точно никого нет», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

В состав мужской команды вошли Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Серей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин. В женскую команду попали Наталья Непряеваа, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина, Мария Истомина и Лилия Васильева.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.