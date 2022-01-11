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Вяльбе: «В состав сборной России на Олимпиаду попали лучшие лыжники страны»

Вяльбе заявила, что в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду попали лучшие лыжники страны
14:20
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Решение было принято безболезненно, лучше у нас точно никого нет», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

В состав мужской команды вошли Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Серей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин. В женскую команду попали Наталья Непряеваа, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина, Мария Истомина и Лилия Васильева.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13396383

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Иван Торопцев все материалы автора
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