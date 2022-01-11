Егор Сорин: «Состав является оптимальным. Это лучшие спортсмены по выступлениям на Кубке мира»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Состав является оптимальным. Это лучшие спортсмены по выступлениям на Кубке мира. У каждого из них будет возможность выступить в той или иной дисциплине. Дискуссий не было, состав был понятен после этапа Кубка мира в Давосе, только если бы Глеб Ретивых выиграл спринт, можно было бы его рассмотреть», — сказал Сорин ТАСС.

Также Сорин рассказал о трудностях при определении состава женской команды. «По девчонкам было сложнее, у Васильевой и Яны Кирпиченко не было ни одного очка. Мы определяли на «Тур де Ски», кто из них проявит ярче. В остальном, никаких споров в тренерском составе не было», — подчеркнул тренер.

Ранее президиум Федерации лыжных гонок России объявил состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. В мужскую команду включены Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев. В состав женской команды вошли Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.