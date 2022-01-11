Губерниев рассказал, какие трудности ждут сборную России по лыжам на Олимпиаде

Известный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине.

«Все, кто должен быть на Олимпиаде, присутствуют в составе. Есть огорчение за Глеба Ретивых. Он очень хотел выступить, но не сможет. Он знал правила. Надо было попадать в призы. К сожалению, мы его не увидим. У нас есть проблемы со спринтом. Вся надежда на дистанционщиков. Есть Терентьев. Если говорить и про ребят, и про девчонок, то состав отличный, боевой.

Вопрос только в том, что у нас на Олимпиаде люди первый раз в сезоне побегут 50 и 30 км. У нас Кубок мира превратился в масс-страты и спринтерские гонки, что очень странно. Например, в биатлоне индивидуальная гонка пройдет третий раз. В лыжах календарь чудовищный, а еще ковид вмешался. Федерация не может тоже организовать соревнования, как в биатлоне. Будут трудности, но не только у нашей сборной", — сказал Губерниев «СЭ».

В состав мужской команды вошли Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Серей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.