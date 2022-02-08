Вероника Степанова: «Надеюсь, президент будет смотреть лыжные гонки»

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась ощущениями от первого старта на Олимпиаде в Пекине. 21-летняя спортсменка стала лучшей из россиянок в спринте, она вышла в полуфинал, но не смогла пробиться в решающий забег.

— Это мой первый старт на Олимпиаде. Задача минимум выполнена. Я даже была немножко удивлена — в полуфинале боролась, выход в финал... Я на этапах Кубка мира в тридцатку не попадала, а тут такая конкуренция, — сказала Степанова.

— Как объяснить такой результат? Хорошая форма, погода?

— Здесь по четыре человека от каждой команды, просто людей меньше. Круг немножко под меня. В стиле Петтера Нортуга, сначала всех отпускала, потом на финише съедала. К финишу чувствовала себя готовой взорваться и показать все, что могу.

— Удается смотреть другие виды?

— Да, фигурное катание. Надеюсь, президент будет смотреть лыжные гонки. Мне было обидно, когда он сказал, что его любимый вид спорта — фигурное катание, прыжки с трамплина, хоккей. Почему там нет лыжных гонок? Меня это очень возмутило.

— Что нужно сделать, чтобы он из полюбил?

— Я сделаю все возможное в эстафете, девочки тоже. Саша Большунов уже сейчас сделала. Наташа (Непряева), все стараются, чтобы президент смотрел лыжи.

— Все правильно сделала в полуфинале? Возможно было чуть пораньше начать и насказать американку?

— Я считаю, что до поворота на финишной прямой все было сделано правильно. На повороте Диггенс споткнулась. Я должна была использовать эту возможность и встать за шведкой. А я пошла по большому радиусу. К сожалению, все поняла потом. Но я не расстраиваюсь, это опыт. Готова уже хоть завтра стартовать. Дайте мне уже эстафету!

— В России рождается новая звезда спринта?

— Посмотрим. Уроки Нортуга не прошли зря (смеется).

— Готова к четвертому этапу эстафеты?

— Я уже ко всему готова.

— Какие впечатления от Олимпиады? Многие жалуются на ограничения.

— Все хорошо, но в первые дни я боялась персонала, который ходил в скафандрах. Большое количество людей в столовой. Потом я нашла время, когда людей меньше и свыклась с этим режимом. Мне все нравится, я благодарна волонтерам и работникам. Они работают на износ.