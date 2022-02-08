Бородавко эмоционально отреагировал на бронзу Терентьева: «Великолепный результат, важное достижение!»

Бородавко высказался о бронзе Терентьева в спринте на Олимпиаде в Пекине

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на бронзу Александра Терентьева в спринтерской гонке на Олимпиаде в Пекине.

«Великолепный результат! Молодец! Это важное достижение. Особенно для молодого спортсмена. Было очень интересное выступление. Медаль взята большим трудом! Поздравляю», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее, 8 февраля, российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в спринтерской гонке коньковым стилем.

Чемпионорм стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.