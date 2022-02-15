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Сегодня, 14:03

Стали известны составы сборной Норвегии в командных спринтах на Олимпиаде в Пекине

Сборная Норвегии определилась с составами на командные спринты, которые пройдут в рамках Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает Dagbladet со ссылкой на тренерский штаб норвежской команды.

У женщин в гонке примут участие Майкен Касперсен Фалла и Тириль Венг. За мужскую сборную выступят Эрик Валнес и Йоханнес Клебо.

Ранее стали известны составы на командный спринт у сборной России.

Соревнования состоятся завтра, 16 февраля. Женские полуфиналы начнутся в 10:15 по московскому времени, гонка — в 12:15. Полуфиналы у мужчин состоятся в 11:45, гонка — в 13:35.

Источник: https://www.dagbladet.no/sport/johaug-gar-ikke-lagsprinten/75391671
Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
Майкен Касперсен-Фалла
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