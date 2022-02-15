Непряева и Ступак выступят в женском командном спринте на Олимпиаде в Пекине

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объявил состав женской команды на командный спринт.

У женщин на старт выйдут Юлия Ступак и Наталья Непряева. Непряева примет участие в соревнованиях в роли финишера.

У мужчин в командном спринте выступят Александр Большунов и Александр Терентьев, финишером будет Терентьев.

Командный спринт у лыжников на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 16 февраля. Начало — в 10.15 (мск).