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Сегодня, 13:39

Непряева и Ступак выступят в женском командном спринте на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото AFP

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объявил состав женской команды на командный спринт.

У женщин на старт выйдут Юлия Ступак и Наталья Непряева. Непряева примет участие в соревнованиях в роли финишера.

У мужчин в командном спринте выступят Александр Большунов и Александр Терентьев, финишером будет Терентьев.

Командный спринт у лыжников на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 16 февраля. Начало — в 10.15 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/13711789
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
Юлия Ступак (Белорукова)
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