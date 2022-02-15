Непряева и Ступак выступят в женском командном спринте на Олимпиаде в Пекине
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объявил состав женской команды на командный спринт.
У женщин на старт выйдут Юлия Ступак и Наталья Непряева. Непряева примет участие в соревнованиях в роли финишера.
У мужчин в командном спринте выступят Александр Большунов и Александр Терентьев, финишером будет Терентьев.
Командный спринт у лыжников на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 16 февраля. Начало — в 10.15 (мск).
Источник: https://tass.ru/sport/13711789
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