Переболевший ковидом норвежский лыжник Симен Крюгер заявлен на олимпийский марафон
Переболевший коронавирусом лыжник сборной Норвегии Симен Крюгер заявлен на олимпийский марафон
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, пропустивший практически всю Олимпиаду из-за положительного теста на ковид, сданного на сборах в Италии перед Играми-2022, заявлен на марафон, который пройдет в Пекине 19 февраля.
Напомним, что масс-старт на 50 км на этот раз пройдет свободным стилем. Как сообщает NRK, помимо Крюгера в заявке сборной Норвегии Йоханнес Клаебо, Ханс Кристер Холунд и Шюр Рете.
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
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