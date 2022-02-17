Переболевший ковидом норвежский лыжник Симен Крюгер заявлен на олимпийский марафон

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, пропустивший практически всю Олимпиаду из-за положительного теста на ковид, сданного на сборах в Италии перед Играми-2022, заявлен на марафон, который пройдет в Пекине 19 февраля.

Напомним, что масс-старт на 50 км на этот раз пройдет свободным стилем. Как сообщает NRK, помимо Крюгера в заявке сборной Норвегии Йоханнес Клаебо, Ханс Кристер Холунд и Шюр Рете.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.