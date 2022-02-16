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Допинг

Сегодня, 18:43

«Не надо допинг жрать!» Губерниев — об отстранении лыжницы Каминской от Олимпиады

Дмитрий Губерниев отреагировал на отстранение украинской лыжницы Валентины Каминской от Олимпиады
Микеле Антонов
Валентина Каминская.
Фото Getty Images

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отстранение украинской лыжницы Валентины Каминской от Олимпиады в Пекине.

«Если проба Б тоже будет положительной, ее дисквалифицируют. Не надо допинг жрать! Как любви все возрасты покорны, так и допинг может принять любой спортсмен из любой страны. Нашли и нашли. В чем новость? Да и фиг с этой Каминской», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Каминская принимала участие в спринте и гонке классическим стилем. Оба раза она заняла места в восьмом десятке.

Также в составе сборной Украины Каминская бежала в эстафете. При этом Каминскую сняли с середины дистанции, а сборную Украины дисквалифицировали в гонке как круговую. 34-летняя уроженка Белоруссии призналась, что не смогла нормально выступить из-за последствий перенесенного коронавируса.

Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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