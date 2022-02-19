Олимпиада-2022, мужской масс-старт: где смотреть и во сколько начало трансляции

Лыжник Большунов выступит в масс-старте на Олимпиаде-2022 в Пекине

В субботу, 19 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине состоится мужской масс-старт на 50 км свободным стилем. Начало — в 9.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Александр Большунов, Артем Мальцев, Денис Спицов, Иван Якимушкин.

Календарь всех гонок в лыжных соревнованиях на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Медальный зачет Олимпиады в соревнованиях по лыжам — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».