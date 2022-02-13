Непомнящий: «Надеюсь, у Большунова все получится и на марафонских 50 километрах!»
Непомнящий высказался о выступлении российских лыжников на Олимпиаде в Пекине
Бывший претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий в своем Telegram-канале высказался по поводу выступления российских лыжников на Олимпиаде в Пекине.
Сегодня, 13 февраля, российская команда в составе Алексея Червоткина, Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золотые медали Олимпиады в эстафете 4х10 км.
«Лыжники и лыжницы — умники и умницы! Браво! Особенно радостно за земляка Большунова, у которого уже два золота на этой Олимпиаде. Надеюсь, у Александра все получится и на марафонских 50 километрах!» — написал Непомнящий.
12 февраля российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова также выиграли эстафету на Олимпийских играх в Пекине
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