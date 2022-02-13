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Сегодня, 14:55

Непомнящий: «Надеюсь, у Большунова все получится и на марафонских 50 километрах!»

Непомнящий высказался о выступлении российских лыжников на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко

Бывший претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий в своем Telegram-канале высказался по поводу выступления российских лыжников на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня, 13 февраля, российская команда в составе Алексея Червоткина, Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золотые медали Олимпиады в эстафете 4х10 км.

«Лыжники и лыжницы — умники и умницы! Браво! Особенно радостно за земляка Большунова, у которого уже два золота на этой Олимпиаде. Надеюсь, у Александра все получится и на марафонских 50 километрах!» — написал Непомнящий.

12 февраля российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова также выиграли эстафету на Олимпийских играх в Пекине

Сборная России по лыжным гонкам
Ян Непомнящий
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