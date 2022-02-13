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Сегодня, 13:55

Спицов — о золоте в эстафете: «Сегодня самая тяжелая гонка за всю мою карьеру»

Спицов прокомментировал победу мужской сборной России в эстафете на Олимпиаде
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Российский лыжник Денис Спицов прокомментировал победу мужской сборной России в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

—Денис, Елена Валерьевна сказала, что тебе сегодня было очень тяжело.
—Действительно, сегодня самая тяжелая гонка за всю мою карьеру. Сколько я бегал, никогда так не мандражировал, не настраивался на эстафету. Два дня меня просто колбасило, потому что я понимал: сегодня реальный шанс, когда я могу выиграть эту золотую медаль. Однако, когда я увидел прогноз погоды, меня одолел еще больший мандраж. Я переживал за работу сервиса. Но ребята сегодня великолепно справились. Мы олимпийские чемпионы. Эта мечта каждого спортсмена осуществилась.

—Была разница между дистанцией классическим ходом и коньковым? Кому-то было легче или тяжелее, или это все одно и то же.

—Когда я начал свою гонку, я поехал первым, лыжню уже прилично припорошило снегом. Казалось, сто скольжение не очень. На втором круге, когда прошла вся группа третьего этапа стало получше. Я даже местами пытался спрыгнуть в классическую лыжню, чтобы попробовать, вдруг там лучше скользит.

—Когда вам передали эстафету с большим преимуществом в минуту, мандраж ушел?

—Больше мандража я не думаю, что стало. Но, видать, из-за того, что плохо спал, я не мог сконцентрироваться на гонке. Прошел всю трассу как на третьей зоне. Не мог добавить, но и не мог идти медленнее. Но я выложился на максимум! Тяжелейшая гонка была. Так от гонок никогда не отходил?

Сегодня, 13 февраля, Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли мужскую эстафету на Олимпийских играх в Пекине.

Золото в мужской эстафете стало для отечественных лыжников первым за 42 года. В предыдущий раз наши лыжники побеждали на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде. Тогда чемпионами в составе сборной СССР стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Олимпиада-2022: Максим Цветков. Золото и финиш с флагом в лыжной эстафете! Гонки преследования в биатлоне. Онлайн-трансляция 13 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Денис Спицов
Сергей Устюгов
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