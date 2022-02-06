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Сегодня, 19:44

Федерация лыжных видов спорта Норвегии извинилась за поведение Клебо после финиша скиатлона

Иван Шитик
Корреспондент

Федерация лыжных видов спорта Норвегии принесла извинения журналистам за отказ Йоханнеса Клебо от интервью после финиша скиатлона на Олимпиаде в Пекине.

«Все спортсмены после гонки должны пройти через микст-зону. Мы призываем их давать интервью, что они почти всегда и делают.

Тем не менее, может так случиться, что по разным причинам это не произойдет. Приносим извинения за это», — заявила пресс-атташе сборной Гру Эйде в интервью NRK.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо двумя словами описал свой результат в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Клебо занял 40-е место, золото завоевал россиянин Александр Большунов, следом расположился Денис Спицов.

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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