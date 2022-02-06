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Сегодня, 19:28

Рейс-директор FIS подтвердил, что Большунову не грозит наказание за инцидент с Клебо

Иван Шитик
Корреспондент

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей прокомментировал эпизод во время мужского скиатлона, когда палка Александра Большунова во время замены инвентаря с конькового на классический попала в бокс Йоханнеса Клебо.

«Это было сразу замечено. Жюри внимательно следило, помешает ли это Клэбо при смене лыж. Очевидно, этого не произошло. Йоханнес это заметил и убрал палку Большунова своей палкой. Так что было решено, что никакой реакции от жюри не требуется, — сказал Миньерей NRK.

Чиновник подтвердил, что россиянина могли наказать в случае, если бы его действия создали помеху сопернику.

Большунов в итоге стал победителем гонки. Клебо занял лишь 40-е место, уступив россиянину более девяти минут.

Олимпиада 2022: Александр Большунов. Олимпиада 2022: Большунов взял первое золото Пекина, Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция 6 февраля

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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