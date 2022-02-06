Рейс-директор FIS подтвердил, что Большунову не грозит наказание за инцидент с Клебо

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей прокомментировал эпизод во время мужского скиатлона, когда палка Александра Большунова во время замены инвентаря с конькового на классический попала в бокс Йоханнеса Клебо.

«Это было сразу замечено. Жюри внимательно следило, помешает ли это Клэбо при смене лыж. Очевидно, этого не произошло. Йоханнес это заметил и убрал палку Большунова своей палкой. Так что было решено, что никакой реакции от жюри не требуется, — сказал Миньерей NRK.

Чиновник подтвердил, что россиянина могли наказать в случае, если бы его действия создали помеху сопернику.

Большунов в итоге стал победителем гонки. Клебо занял лишь 40-е место, уступив россиянину более девяти минут.